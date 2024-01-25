Один місяць виплат допомоги для ВПО коштує державі понад 6 млрд гривень.

Виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив до 1 березня, після чого отримувати допомогу будуть лише певні категорії переселенців. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

"Ми спільно з урядом вирішили ще на місяць продовжити абсолютно всім, до 1 березня, існуючі умови виплат. Тобто нічого не змінюється, автоматично нові критерії переносяться з 1 лютого на 1 березня. По цьому ми вже досягли домовленостей всередині уряду і знайшли відповідний ресурс, бо це не малий ресурс: один місяць продовження таких допомог тягне нам понад 6 млрд грн", – сказала міністр.

За її словами, при цьому з 1 березня виплати автоматично будуть продовжені пенсіонерам з категорії ВПО, у яких пенсія менше за 9444 грн, тобто пенсіонерам з високим рівнем доходу допомога продовжуватись не буде. Також автоматично продовжується допомога для людей з інвалідністю першої та другої груп, а також для дітей-сиріт.

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"Разом з тим, ми дещо по-іншому підходимо до допомоги іншим родинам, і тут важливо звернутися (за призначенням виплат, – УНІАН), а звернутися можуть ті родини, у яких є діти і, наприклад, один з батьків здійснює догляд за дітьми до 14 років, бо школи чи садочки онлайн. Зрозуміло, що це наші території, де можливі бойові дії", – зазначила Жолнович.

За словами міністра, також продовжено виплати для тих родин, які працевлаштувалися в минулому році, але мають невеликі доходи – менше за 9400 грн на кожного члена родини.

Крім цього, будуть продовжені виплати людям, які проживають на умовно безпечних територіях, але їхні діти до 6 років не ходять у садочки через нестачу місць.

"Тобто ми дуже гнучко підходимо до кожної категорії, враховуємо всі обставини. Разом з тим, наголошуємо, що всі, хто можуть працювати, мусять і мають працювати", – підкреслила міністр.

Виплата допомоги ВПО

У Мінцсоцполітики раніше повідомили, що з 1 лютого пропонується продовжити виплати для ВПО пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлаштуватись через об’єктивні обставини.

У листопаді віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України Ірина Верещук заявила, що близько 40% внутнішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти.

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