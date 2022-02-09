Висунути свої кандидатури партії можуть до 14 лютого, а самовисуванці - до 24 лютого.

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата на виборах народного депутата в окрузі №206, де був обраний Антон Поляков, який помер на початку жовтня 2021 року.

Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті ЦВК.

"Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Ломака кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року від політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", - йдеться в повідомленні.

Смерть Антона Полякова: що сталося з нардепом

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня 2021 року.

Депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам "швидкої" не вдалося його реанімувати.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з позначкою "природна смерть". У поліції розглядають кілька версій смерті політика.

Довибори на Чернігівщині: основні дати

ЦВК призначила вибори у 206 окрузі, де раніше був обраний Поляков, на 27 березня 2022 року. Виборчий процес в окрузі стартував 26 січня.

Висунути свої кандидатури партії можуть до 14 лютого, а самовисуванці - до 24 лютого. Результати виборів ЦВК має встановити до 11 квітня включно.

206 округ: розташування та населення

У сучасному вигляді центр 206 округу розташовано в Чернігові у приміщенні Чернігівської районної ради. Округ включає частину Чернігівського району, а саме - Новозаводського району міста Чернігова та території 11 територіальних громад області. Серед них Гончарівська, Михайло-Коцюбинська, Олишівська, Седнівська, Любецька, Добрянська, Ріпкинська селищні та Іванівська, Новобілоуська, Киселівська, Киїнська сільські громади.

В окрузі розташовано 174 виборчі дільниці. З них 43 - в обласному центрі, 131 - у сільській місцевості.

Орієнтовна кількість виборців - 141 692 особи. Половина з них живе в міській частині округу - Чернігові.

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