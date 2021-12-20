Наразі правоохоронці встановили все коло осіб, з ким у депутата було спілкування, чітко розклали хронологію останнього дня життя депутата.

На сьогодні досудове розслідування у справі смерті нардепа Антона Полякова триває. Наразі проводиться близько 20 експертиз, деякі вже готові.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник поліції Києва Іван Виговський.

"На сьогодні досудове розслідування триває, версії у нас залишається дві - самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини в організм", - повідомив Виговський.

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Правоохоронці встановили все коло осіб, з ким у депутата було спілкування, чітко розклали хронологію останнього дня життя депутата.

"Встановили і проводимо слідчі дії з усіма причетними особами, свідками. Плюс проводимо дуже багато технічних заходів. Але більше щось говорити у цій справі я зараз не можу", - сказав Виговський.

Нагадаємо, у Раді створена тимчасова слідча комісія з цього питання.

"Ми минулого тижня проводили з ними спільну зустріч і пропрацювали певні напрямки. Що стосується телефону Полякова, то після завершення слідства ми все розповімо, зараз це може нашкодити слідству", - повідомив начальник поліції Києва.

Смерть нардепа Полякова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня. Депутата в несвідомому стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам "швидкої" не вдалося реанімувати його. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

У Міністерстві внутрішніх справ стверджували, що в організмі Полякова виявили алкоголь, метадон та димедрол.

Слідство розглядає кілька версій смерті - хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною, самостійно чи невідомою особою.

18 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР "з питань розслідування смерті (вбивства) народного депутата України Полякова" (№6300). Голова ТСК - народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход.

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Автор: Вікторія Гордієнко