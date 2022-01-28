Він не виключає, що Білорусі доведеться воювати.

Олександр Лукашенко прокоментував, як довго має намір залишатися у кріслі президента Білорусі.

Про це він розповів у п'ятницю, 28 січня, під час Послання білоруському народу і Національним зборам, передає державне агентство БЕЛТА.

"Усе залежатиме від ситуації. Якщо вони нам нав'яжуть війнушку - які вибори, куди я подінуся? Я візьму кулемет і піду попереду, якщо це буде потрібно, хоча це буде неправильно. Президенту визначено місце як головнокомандувачу. І я діятиму", - заявив Лукашенко.

Водночас він додав, що якщо ситуація буде стабільною, він буде готовий покинути свій пост.

"Якщо ж усе буде тихо, добре, якщо наш народ буде спокійно жити і розвиватися - в будь-який момент. Я буду на запасному шляху: покличете, скажете в чомусь допомогти - я допоможу. Ось мої підходи: щиро і чесно, публічно на всю країну, на весь світ", - сказав Лукашенко.

При цьому він допускає, що війна можлива у двох випадках. Один із них, якщо проти Білорусі буде пряма агресія, а другим приводом для війни та участі в ній Білорусі Лукашенко назвав можливий напад на Росію.

"Хочу відповісти колективному Заходу, чи будуть війська на території Білорусі. Для них це питання дуже важливе. Якщо на нашу країну буде здійснена агресія, тут будуть сотні тисяч російських військ, які з сотнями тисяч білорусів відстоюватимуть цю священну землю", - також у межах Послання заявив Лукашенко.

Читайте також"Виростеш, буду тебе лікувати": Лукашенко запропонував хлопчику в лікарні стати його глюкозою (відео)Нагадаємо, Олександр Лукашенко займає крісло президента Білорусі та головнокомандувача Збройними силами з 1994 року. Він переобирався на пост глави держави на виборах 2001, 2006, 2010 і 2015 років.

Результати виборів 2020 року викликали у країні масові акції протесту. Європейський союз, Канада, США, Великобританія, Україна і низка інших країн відмовилися визнавати Лукашенка легітимним президентом.

Як раніше повідомляв УНІАН, під час свого Послання білоруському народу Олександр Лукашенко пригрозив, що Білорусь разом з Росією "обов'язково" повернуть Україну в "лоно нашого слов'янства".

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