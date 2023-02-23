Кулеба зазначив, що голосування на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй довело, що глобальна підтримка України міцна.

Президент України Володимир Зеленський подякував країнам, які підтримали резолюцію Генеральної асамблеї ООН про мир в Україні, а також підкреслив, що це потужний сигнал, що світова підтримка України не слабшає.

"Вдячний усім країнам, які підтримали надважливу резолюцію Генеральної асамблеї ООН "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні". Ця резолюція – потужний сигнал неослабності світової підтримки України", – зазначив він у Twitter.

Відповідну резолюцію президент також назвав потужним свідченням солідарності світової спільноти з українським народом у контексті роковин повномасштабної агресії РФ та потужним виявом глобальної підтримки української формули миру.

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Крім того, на ухвалення цього рішення відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що голосування на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй довело, що глобальна підтримка України міцна.

"141 країна-член ООН через голосування на підтримку резолюції Генеральної асамблеї ООН чітко заявила, що Росія повинна припинити її незаконну агресію. Територіальна цілісність України повинна бути відновлена. Через рік, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, глобальна підтримка для України залишається міцною", – наголосив Кулеба у мікроблозі Twitter.

Також на цю подію відреагували у Раді. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив, що це безпрецедентно важливе рішення.

"Безпрецедентно важливе рішення – Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію, яка закликає РФ зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української "формули миру", запропонованої президентом України Володимир Зеленський. І це напередодні року з початку повномасштабного вторгнення. Потужний сигнал для агресора – світ за справедливість, правду та Україну. За резолюцію проголосували 141 з 193 країн-членів країн. Переможемо!" – йдеться у повідомленні.

Резолюція Генасамблеї ООН щодо війни в Україні

23 лютого 2023 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію про всебічний, справедливий і довготривалий мир в Україні відповідно до Статуту ООН. Документ підтримали під час надзвичайної спеціальної сесії ГА ООН у Нью-Йорку.

За резолюцію проголосували 141 країна-член ООН, утримались – 32 держави. Проти проголосували 7 країн: Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі.

Відомо, що проект резолюції презентували спільно Україна та понад 70 інших країн, які стали співавторами документу.

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