Оточення Путіна стає все токсичнішим, зауважують в українській розвідці.

Після рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у Кремлі шукають йому наступника.

Як заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону, 17 березня російські пропагандисти скасували ефіри шоу про обговорення рішення Гааги, адже це було б занадто тривожним "дзвінком" для росіян.

"Коло Путіна звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і всередині країни. Зокрема, у вежах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна, і шукає його вже не Путін", - сказав Юсов.

МКС видав ордер на арешт Путіна

Вчора, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у насильницькій депортації українських дітей.

Головний прокурор МКС Карім Хан назвав рішення суду "історичним", оскільки вперше до кримінальної відповідальності можуть притягнути президента держави-члена Радбезу ООН.

Як пише The New York Times, Росія не може домогтися зняття міжнародних санкцій доти, доки президента Володимира Путіна і "дитячого" омбудсмена Марію Львову-Бєлову не видадуть Міжнародному кримінальному суду.

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