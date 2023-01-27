Бізнес-джети перших осіб РФ активно подорожували теплими країнами.

Російська еліта продовжує відпочивати за кордоном та після січневих канікул. Зокрема, на теплих пляжах "засвітилися" глава Чечні Рамзан Кадиров та заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

Як повідомляє канал "Можемо пояснити", бізнес-джети перших осіб РФ продовжують літати на південні курорти попри те, що сезон новорічних відпусток закінчився.

Опальний Рамзан Кадиров за останній тиждень встиг побувати в Бангкоку та Дубаї. 24 січня його літак Airbus A319 вилетів з Грозного і за кілька годин приземлився в столиці Таїланду. Там лайнер Кадирова вартістю 80 млн. доларів перебував наступні два дні. Вранці 26 січня Airbus A319 вилетів із Бангкоку до Дубаї. За даними журналістів, в ОАЕ Кадиров має власну віллу. Наразі "піхотинець Путіна" продовжує перебувати в Дубаї.

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Не менш скандальний Дмитро Медведєв дуже полюбив турецький берег. 9 січня, тобто, першого робочого дня, його лайнер Bombardier Global приземлився в Туреччині. У перервах між агонією в Телеграмі Медведєв засмагав на турецьких пляжах. Його лайнер Bombardier відлетів із Туреччини лише 13 січня.

Лайнер з найбагатшим міністром РФ Денисом Мантуровим на борту активно літає Росією. За останні тижні його літак Sukhoi Superjet відвідав Сочі, Перм та Москву. Але для новорічного відпочинку голова Мінпромторгу вибрав Туреччину - 3 січня його літак приземлився в Стамбулі і перебував там 9 днів. Отже, перші робочі дні нового року чиновник прогуляв. Його бізнес-джет повернувся до Москви лише 12 січня.

Скандальні відпустки в розпал війни

Не тільки російські політики полюбляють закордонні курорти під час війни. На теплих пляжах замітили й українських нардепів і чиновників. Зокрема, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у м. Марбелья (Іспанія) попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту в грудні 2022 року.

А вчора розгорівся скандал, пов'язаний з народним обранцем Миколою Тищенком. Після публікації відео, де він відпочиває на морі, чиновника виключили з партії "Слуга народу".

Згодом з'ясувалося, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко теж проводить час у Дубаї. Однак вона поводиться обережно і намагається не з'являтися в публічних місцях.

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