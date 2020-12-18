Про смерть Харківського міського голови Геннадія Кернеса стало відомо напередодні.

Призначення виборів мера Харкова у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса може затягнутися - за це не передбачені санкції.

Про це заявив член ЦВК Юрій Мірошниченко в ефірі каналу "Україна 24".

"Місто може бути без мера певний час, тому що ніяких санкцій за те, що терміни не будуть дотримані, в законі немає. Але ми виходимо з того, що є передбачені законом і Виборчим кодексом вимоги, в рамках яких будуть здійснюватися звернення у Верховній Раді і призначення встановлення Радою позачергових виборів мера Харкова. Це політичне питання, яке може бути затягнуте, і за це не буде ніяких санкцій ні до парламенту України, ні до тих, хто повинен робити такі подання", - пояснив Мірошниченко.

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Він уточнив, що на позачергові вибори необхідні значні бюджетні кошти.

"Це велике навантаження, десятки мільйонів гривень, це необхідна процедура. Вибори - процедура, без якої не може бути реалізована місцева влада, яка вибирається на певний період. У бюджеті потрібні відповідні кошти", - сказав він.

Смерть Кернеса: що відомо

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса, який лікувався в Німеччині від наслідків коронавірусу, погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Повноваження міського голови Харкова у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса переходять до секретаря мерії Ігорю Терехову. Не пізніше ніж на 15-й день особа, яка здійснює повноваження мера, має звернутися до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.

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Автор: Юрій Годован