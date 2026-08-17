ВСУ разнесли 7 из 10 крупнейших складов Wildberries в России, это важный сигнал, - ISW

Це багато говорить про стан російської ППО.

Українські Сили оборони завдали ударів і зупинили роботу семи з десяти найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії в рамках ударної кампанії, спрямованої на ослаблення російської оборонно-промислової бази та мережі логістики подвійного призначення. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, пояснюючи наслідки цих ударів.

Так, у ніч на 16 серпня ЗСУ завдали удару по найбільшому логістичному хабу Wildberries (площею 250 000 квадратних метрів) в індустріальному парку Коледіно в Подольську Московської області, приблизно за 420 кілометрів від кордону з Україною. Прес-служба Wildberries підтвердила, що удари України спричинили пожежу на об’єкті та змусили компанію реорганізувати свої логістичні ланцюги.

Також у ніч з 15 на 16 серпня українські сили завдали удару по складу в Домодєдово, Московська область, приблизно за 430 кілометрів від кордону.

Відео дня

На початку серпня 2026 року агентство Reuters повідомило, що українські удари знищили щонайменше 1,18 мільйона квадратних метрів складських площ Wildberries – одну п’яту частину загальної складської потужності Wildberries на той момент, і відтоді українські удари по компанії лише посилилися.

В ISW підкреслюють, що українська ударна кампанія проти логістичних центрів Wildberries чинить додатковий тиск на російську економіку та й без того перевантажену систему ППО.

"Нездатність Росії захистити найбільші логістичні хаби Wildberries, незважаючи на триваючу українську кампанію проти таких цілей, демонструє, що у Росії недостатньо засобів ППО для захисту всієї необхідної інфраструктури в тилу", – зазначають аналітики.

Удари ЗСУ по Росії

Як вважає ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, незабаром удари ЗСУ по Росії стануть потужнішими, ніж атаки росіян.

А військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що Україні простіше влаштувати повний блекаут у Росії. Якщо Сили оборони будуть завдавати ударів по російських трансформаторах, то, з огляду на те, що в РФ середня температура взимку може становити -20...-30°, і за умови, що протягом трьох діб трансформатор горітиме, а потім ще протягом тижня його ремонтуватимуть – це може призвести до критичних наслідків.

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