'Почав кричати українською': бійці розповіли, як зустріли зрадника на полі бою (відео)

Наших військових врятувала "чуйка" і випадковість.

Під час бою військові Сил оборони України зустріли ворога, який розмовляв українською і намагався підійти до наших позицій. Про це йдеться у відео 1-ого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, де військові з позивними "Мамочка" та "Румин" розповідають про зустріч в бою зі зрадником.

Військовий "Мамочка" зазначає, що вони йшли на завдання, на свої позиції. За його словами, раптом висунувся який чоловік попереду і українською мовою почав говорити, що він "свій".

"Він почав українською кричати, мовляв, хлопці, а де ви? А ми спочатку мовчали, а потім я спитав хто він. У відповідь той сказав : "Я шукаю своїх", - розповів "Мамочка".

Зрадник сказав, що він з України. Військовий розповів, що у цей час у "свого" запрацювала ворожа рація і той почав передавати координати. "Мамочка" сказав, що зрозумів, що перед ним ворог, але в нього заклинило патрон в автоматі, а "свій" в цей час стрибнув у кущі.

Військовий з позивним "Румин" розповідає, що по зраднику почали стріляти наші бійці, закидали гранатами. За його словами, в цей час з поля вийшло ще кілька ворогів.

"Вони нас не бачили, а ми їх бачили і підпустили ближче", - додав він. За його словами, відбулася перестрілка, росіяни намагалися закидати наших військових гранатами, але промахнулися.

Українці у лавах армії РФ

Як повідомляв УНІАН, зокрема, в 2024 рік російські окупанти залучити до своєї армії 10 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій України.

Центр національного спротиву зазначав, що темпи залучень українських громадян у російську армію є доволі високими.

Повідомлялося, що населення ТОТ України приєднується до військової контрактної служби у ЗС РФ через скрутне матеріальне становище та високий рівень безробіття серед жителів окупованих територій, а саме ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також цьому сприяє російська інформаційно-пропагандистська кампанія та державна політика, яка спрямована на підвищення фінансових виплат та рівня соцзахисту для учасників повномасштабної війни РФ проти України та членів їхніх родин.

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