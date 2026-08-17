Війська КНДР посилять Росію, але не зможуть змінити хід війни, - аналіз DW

Навряд чи північнокорейські війська будуть воювати на території України.

Розвідувальні агентства повідомляють, що Північна Корея готується направити до Росії до 50 000 військовослужбовців, а також збільшити постачання балістичних ракет. При цьому експерти сумніваються, що це посилення російської армії суттєво вплине на хід війни, пише DW.

Експерт Українського центру досліджень безпеки Олександр Коваленко заявив DW, що нові війська з КНДР, ймовірно, будуть використані для забезпечення безпеки прикордонних територій Росії і могли б звільнити російські сили.

"Тоді Росія змогла б розгорнути близько 15 000 військовослужбовців на лінії фронту у Вівчанську, Харкові, Сумах або навіть Чернігові", – зазначив він.

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При цьому Коваленко не очікує, що північнокорейські війська воюватимуть на українській території.

Російський військовий аналітик Руслан Левієв погоджується з цим твердженням. "Одна справа – відвоювати російську територію, і зовсім інша – перебувати на міжнародно визнаній українській території, беручи участь в агресивній війні. З дипломатичної точки зору – це дві абсолютно різні концепції", – пояснює він.

Левієв також вважає, що у Москви достатньо військ, і їй не потрібно залучати до бойових дій іноземних солдатів. Це підтверджують оцінки економіста Яніса Клюге з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки.

"Хоча цього року російська вербувальна кампанія демонструє ознаки напруженості, регіональні дані про витрати вказують на те, що Росія, як і раніше, вербує близько 1000 солдатів за контрактом щодня", – зазначає Клюге.

Поставки північнокорейських ракет

Нещодавно ГУР повідомило, що північнокорейський ракетний підрозділ перекидається до Воронезької області Росії і може бути оснащений 120 балістичними ракетами. Коваленко вважає, що Росія прагне запустити більшу кількість ракет, "щоб посіяти ще більше терору".

Військовий експерт Юрій Федоров також називає північнокорейські ракети "знаряддями терору". В інтерв’ю DW він заявив, що "влучити в невелику ціль північнокорейською зброєю дуже складно". Він висловив упевненість, що Росія цілеспрямовано обстрілювала житлові райони цими ракетами.

Левієв заявив, що балістичні ракети відіграватимуть ключову роль на цьому етапі війни. Якщо до зими запаси російських ракет вичерпаються, сказав він, "у Північної Кореї все одно залишаться резерви, щоб Україна не змогла перевести дух".

Поворотного моменту у війні не буде

Жоден з експертів, з якими спілкувалося DW, не вважає, що участь Північної Кореї призведе до переломного моменту у війні Росії з Україною.

Дженні Таун з американського Інституту досліджень зовнішньої політики заявила, що час, коли участь КНДР могла б істотно змінити ситуацію, минув. Натомість, за її словами, Росія та Північна Корея налагодили взаємовигідне партнерство, яке, ймовірно, лише зміцнюватиметься під час війни з Україною.

Коваленко також не очікує, що Росія досягне суттєвих територіальних здобутків уздовж лінії фронту, але його турбує майбутня зима. "Жовтень, листопад і грудень можуть стати дуже важкими для України", – сказав він.

Російські війська могли б отримати вигоду від можливого нового військового перегрупування, виведення винищувачів, яких вони замінять північнокорейськими військами, та від подальшого потоку балістичних ракет. "Це було б не на користь перебігу війни та військовим інтересам України", – сказав Федоров.

Допомога КНДР Росії

Раніше стало відомо, що РФ отримала від Північної Кореї нову партію балістичних ракет. Також зазначалося, що крім боєприпасів Пхеньян направив до Москви своїх експертів для запуску цих ракет.

Як зазначав військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, РФ планує збільшити кількість балістичних ракет, запущених по Україні, до сотні. І оскільки внутрішнє виробництво не дозволяє покрити ці потреби, Москва почала залучати північнокорейську балістику.

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