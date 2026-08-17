Росіяни масово виводять гроші із країни: у розвідці пояснили, до чого вони готуються

Паралельно росіяни повернулися до масового скуповування готівкової валюти.

Росіяни, побоюючись посилення режиму в країні і мобілізації, різко наростили перекази грошей на рахунки іноземних брокерів, а також масово скуповують валюту. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Зазначається, що таким чином вони намагаються вивести капітал із країни до того, як це стане неможливим.

"Із грудня 2024 року по червень домогосподарства перевели нерезидентним брокерам майже 600 млрд рублів, більше, ніж за попередні сім років разом узятих. Лише за квітень–червень щомісячні перекази сягали 42–45 млрд рублів, понад 500 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

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У розвідці наголосили, що приблизно 40% цих переказів - це фактичне виведення грошей із країни. Також СЗРУ вважає, що чверть із них пов'язана з підготовкою до можливого переїзду.

"Штовхають до цього санкції та дедалі жорсткіше ставлення західних банків до російських грошей, особливо після того, як ЄС наприкінці минулого року включив Росію до чорного списку країн, які погано борються з відмиванням коштів", - наголосили у відомстві.

Можливі проблеми в РФ з валютою

Також паралельно росіяни повернулися до масового скуповування готівкової валюти. Зокрема, у квітні-червні покупки валюти населенням сягнули майже 159 млрд рублів, що є рекордним із перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.

"Частину цих рублів громадяни зняли з банківських рахунків: за січень–липень з банківської системи в готівку пішло близько 2 трлн рублів, лише за липень 620 млрд",- повідомили у розвідці.

СЗРУ вважає, що тривога росіян зростає на тлі очікувань, що після виборів до Держдуми Кремль може посилити внутрішній режим до воєнного стану чи нової мобілізації.

У розвідці повідомили, що поки що банки завозять валютну готівку через треті країни попри санкції, але якщо конгрес США ухвалить закон про "пекельні санкції" проти РФ, то цей канал перекриється. Зазначається, що в такому випадку на внутрішньому ринку РФ виникне дефіцит готівкової валюти, а якщо аналогічні кроки зробить ЄС, то обмеження торкнуться і євро.

Підготовка мобілізації у Росії

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Російська Федерація після імітації парламентських виборів планує провести мобілізацію на війну проти України. За його словами, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України доповів про підготовку російської мобілізації восени.

При цьому президент зауважив, що зараз втрати російського загарбницького контингенту на території України щомісяця становлять не менше як 30 тисяч осіб, з них 60% - убитими. А загальна чисельність окупаційної армії на українській землі поступово зменшувалася завдяки активним діям Сил оборони України, і передусім - застосуванню дронів.

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