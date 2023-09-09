Президент подякував Японії за те, що вона "залишається ключовим партнером" України в Азії.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші, який сьогодні прибув до столиці України з неанонсованим візитом.

"Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7", - зазначив президент.

Зеленський подякував Японії за те, що вона "залишається ключовим партнером" України в Азії.

Відео дня

Гарантії безпеки для України

Як повідомляв УНІАН, 12 липня країни G7 (Японія, Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція і Італія) ухвалили декларацію про безпекові гарантії для України. Наразі до неї доєдналися вже десятки країн. Після цього кожна з країн має розпочати з Україною перемовини та ухвалити двосторонній договір про допомогу.

Сьогодні до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші. У нього заплановані зустрічі з українськими високопосадовцями для обговорення низки питання щодо співпраці між країнами.

Наразі Україна вже отримала від Японії 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.

Сьогодні стало відомо, що Японія передасть Україні 24 крани для гуманітарного розмінування.

Вас також можуть зацікавити новини: