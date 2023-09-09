Японський міністр приїхав до України у супроводі бізнесменів.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші приїхав з неоголошеним візитом в Україну вперше з часу вторгнення РФ.

"Під час візиту в Україну міністр закордонних справ Хаяші підтвердить своєму українському колезі, що Японія співпрацює з міжнародним співтовариством у запровадженні антиросійських санкцій і надає підтримку Україні для якнайшвидшого припинення війни", - йдеться у коментарі МЗС Японії.

В ході візиту японського міністра буде обговорюватися питання організації та проведення японсько-української конференції з економічного відновлення України. Зокрема, сторони обговорять ідеї щодо відновлення та реконструкції через державний та приватний сектори.

Крім того, очільник японського МЗС обговорить ініціативу щодо заохочення якомога більшої кількості країн, у тому числі країн глобального Півдня, підтримати зусилля України у досягненні миру.

Японський міністр прибув до України у супроводі бізнесменів.

Допомога Україні від Японії

З самого початку війни Японія масштабно допомагає Україні, але часто цю допомогу не афішує. У березні глава уряду Фуміо Кісіда відвідав Україну і оголосив, що його країна виділить $30 млн допомоги у вигляді нелетального оборонного обладнання, яке буде використане для забезпечення системи виявлення дронів.

У травні Японія передала Україні 100 автомобілів і 30 тис. пайків для ЗСУ. Це вперше в післявоєнній історії Японії сили самооборони передають військову техніку воюючій країні. А перед цим Токіо направив $500 млн до Фонду підтримки України.

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