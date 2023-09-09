Увагу приділили і підготовці до зими.

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорили захист інфраструктури "зернового коридору" та прифронтових територій, низку інших актуальних питань. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору". Захист прифронтових територій", - зазначив він.

Крім того, за словами Зеленського, увагу приділили підготовці до зими.

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"Доповіді прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштабу. Усі доручення роздані. Робота триває", - підкреслив президент.

Атаки РФ на зернову інфраструктуру України

Як відомо, в середині липня Росія відмовилась продовжувати участь в "зерновій угоді" і вдалася до обстрілів української портової та зернової інфраструктури з метою її знищення.

Україна наразі працює з міжнародною спільнотою щодо відновлення експорту агропродуктцї "зерновим коридором" та захисту відповідної інфраструктури.

Раніше у коментарі журналістам речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Україна не готова йти на поступки і не підтримує послаблення будь-яких санкції проти Російської Федерації в обмін на відновлення функціонування Чорноморської зернової ініціативи, бо проєкт довів свою ефективність.

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