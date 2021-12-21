Таким чином, положення Законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про кінематографію" залишаються чинними і надалі.

Конституційний суд визнав такими, що відповідають Конституції окремі положення Законів України "Про телебачення і радіомовлення" та "Про кінематографію".

Про це у своєму Telegram повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

Відповідне рішення КСУ ухвалив за конституційним поданням 47 народних депутатів України.

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Згідно з положеннями цих законів, не допускається трансляція телерадіоорганізаціями фільмів і телепередач (крім інформаційних та інформаційно-аналітичних), одним із учасників яких є особа, яку визнано такою, що створює загрозу національній безпеці.

Перелік таких осіб складає Міністерство культури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Мінкульт оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, та забезпечує своєчасне його оновлення.

Забороняється трансляція (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора.

Заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року.

Як відомо, у 2015 році Верховна Рада заборонила трансляцію фільмів і серіалів, які були створені в Російській Федерації після 1991 року. У 2018 році 47 народних депутатів подали позов до КСУ з проханням розтлумачити, чи є конституційними такі обмеження.

Таким чином, положення Законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про кінематографію" залишаються чинними і надалі.