Рада розширила заборону на російські фільми

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 237 народних депутатів із 351 зареєстрованого у сесійній залі.

Законом у частині другій статті 15-1 закону встановлюється, що передбачена частиною першою цієї статті заборона розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на розповсюдження та демонстрування будь-яких фільмів незалежно від країни походження, виробництва після 1 серпня 1991 року.

Заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди, поширюється на фільми, вироблені та (або) вперше оприлюднені (продемонстровані) після 1 січня 2014 року.

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Водночас, у частині першій йдеться про те, що в Україні забороняється розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, а також забороняється трансляція (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.