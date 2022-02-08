Президент Франції заявив, що треба зняти різночитання, аби Мінські угоди могли бути виконані.

Президент Франції Еммануель Макрон очікує на внесення прояснень у Комплекс заходів із виконання Мінських домовленостей від 2015 року для зняття різночитань у тексті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Макрон сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Макрон зазначив, що завдяки спілкуванню з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві 7 лютого і спілкуванню з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 8 лютого вдалося досягти певних зрушень, аби просуватися до прогресу у питанні безпеки в регіоні. Він зазначив, що на європейському континенті має панувати такий порядок безпеки, який було встановлено після Другої світової війни.

"Аби ми залучалися не у якісь односторонні, однонаправлені формати, а продумували такі формати, які відповідали б зменшенню ескалації. І ми повинні працювати заради того, аби зближувати наші позиції. І звичайно для цього потрібен певний час", - сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що ще треба проговорити певні позиції і внести певні прояснення, аби знизити натиск Росії, зменшити рівень напруження ситуації. Він зазначив, що поставлені задачі треба реалізовувати на базі Мінських домовленостей.

"Після обговорення цих питань в рамках Тристоронньої контактної групи можливо ми зможемо повернутися (до цього) і сприяти тому, аби ті документи, які були підписані у 2015 році, могли бути виконані, і щоб прояснення, які будуть внесені у найближчі тижні, могли зняти різночитання, і головне - сприяти відновленню взаємної довіри і повернути атмосферу спокою та зняти ескалацію", - сказав Макрон.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 лютого, Макрон наголосив, що Мінські домовленості - це інструмент захисту суверенітету України.

В Україні і Росії по-різному розуміють виконання Мінських домовленостей. Росія вимагає від України проводити прямі переговори з бойовиками. Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що Україна не буде вести перемовини з російськими маріонетками-бойовиками на окупованому Донбасі, а лише з офіційною владою Росії як країни, яка є стороною збройного конфлікту. В Україні заявляють, що у Мінських домовленостях таких формувань як "ДНР" і "ЛНР" не існує.

Також Україна вимагає від Росії спочатку виконати безпекові положення Мінських домовленостей, і зокрема, перестати стріляти і встановити стійкий режим припинення вогню, передати контроль Україні над окупованою ділянкою українсько-російського кордону.