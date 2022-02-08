Минула зустріч відбулася наприкінці січня у Парижі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що політичні радники лідерів "нормандського формату" (України, Німеччини, Франції, Росії) зустрінуться 10 лютого у Берліні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Макрон сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Франції заявив, що наступна зустріч політичних радників відбудеться у Берліні у четвер, 10 лютого.

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Нормандський формат: остання зустріч радників

26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Тривала вона понад вісім годин. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав цю зустріч реанімацією цього формату переговорів.

За результатами зустрічі було погоджено спільне комюніке та домовлено про наступну зустріч за два тижні в Берліні. Погоджене комюніке стало першим узгодженим з 2019 року документом.

Між тим, самі лідери "нормандської четвірки" востаннє збирались на зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви. Після Парижа новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.