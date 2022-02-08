Президент Франції додав, що сьогодні у Києві почув від президента Зеленського намір виконувати Мінські угоди.

Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що Мінські домовленості - це інструмент захисту суверенітету України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Макрон сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Макрона, вчора у Москві президент РФ Володимир Путін "підтвердив свій намір продовжуватив конання Мінських угод".

Також президент Франції додав, що сьогодні у Києві почув від президента Зеленського намір виконувати Мінські угоди.

"Мені здається, на сьогодні - це єдиний шлях, який дозволяє йти до миру", - зазначив Макрон.

Він додав, що з часу підписання Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей у лютому 2015 року на Донбасі "зупинилося велике кровопролиття".

"І можна сказати, що Мінські угоди діють як інструмент захисту суверенітету і територіальної цілісності (України), і тому ми повинні просунутися далі, аби повністю виконати ці угоди", - наголосив Макрон.

При цьому президент Франції заявив, що усі сторони і учасники Мінських угод дотримувалися своїх зобов'язань. Він сказав, що Франція і Німеччина зі свого боку як посередники у переговорах готові ці зобов'язання підтвердити.

"Треба дуже конкретно, щоб ми змогли знайти зрушення у чітких вимірах тих пунктів (Мінських домовленостей), які ще залишаються (невиконаними)", - підсумував Макрон.

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що будь-які пропозиції щодо виконання мінських домовленостей на російських умовах будуть відкинуті.

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