У Львові 4 грудня відбулася урочиста сесія міської ради.
Під час засідання Андрій Садовий склав присягу міського голови Львова, передає lb.ua.
"Насамперед хочу висловити подяку всім львів'янам, які не байдужі, які обрали владу міста на наступні 5 років... Ця каденція буде каденцією особливих викликів, які стоятимуть перед нами. В першу чергу, це є нечувана епідемія, яка вводить в транс весь світ, це економічні кризи, до яких вона приводить, це, однозначно, турбота про медиків, які рятують наші життя", - сказав Садовий.
Серед викликів, які стоятимуть перед владою Львова, Садовий назвав також війну на сході України.
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Вибори мера Львова: новини
- Львівська міська територіальна виборча комісія оголосила Андрія Садового переможцем на виборах голови Львівської ОТГ. Він отримав 62,25% голосів, а його суперник від Європейської солідарності Олег Синютка - 37,75%.
- За день до цього депутати трьох із п'яти фракцій Львівської міської ради, не зважаючи на відсутність офіційних результатів виборів львівського міського голови, сьогодні зібралися на першу сесію та обрали тимчасову президію, яка буде керувати містом без участі мера Андрія Садового.
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