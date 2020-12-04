У Львові 4 грудня відбулася урочиста сесія міської ради.

Під час засідання Андрій Садовий склав присягу міського голови Львова, передає lb.ua.

"Насамперед хочу висловити подяку всім львів'янам, які не байдужі, які обрали владу міста на наступні 5 років... Ця каденція буде каденцією особливих викликів, які стоятимуть перед нами. В першу чергу, це є нечувана епідемія, яка вводить в транс весь світ, це економічні кризи, до яких вона приводить, це, однозначно, турбота про медиків, які рятують наші життя", - сказав Садовий.