Чинний мер Львова отримав 62,25% голосів.

Львівська міська територіальна виборча комісія оголосила Андрія Садового переможцем на виборах голови Львівської ОТГ.

Про це повідомляє Zaxid.net.

За результатами обробки протоколів, чинний мер Львова отримав 62,25% голосів (143466), а його суперник від Європейської солідарності Олег Синютка - 37,75% (84277).

Таким чином, Садовий стане мером Львова вже вчетверте.

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Свою перемогу він прокоментував в соцмережах, зазначивши, що збирається почекати п'ять днів, що відведені на оскарження результатів виборів, після чого разом з депутатами прийме присягу на урочистій сесії міськради.

Скандал з проведенням першої сесії новообраної міськради Львова: що відомо

Ввечері 22 листопада Львівська міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення про проведення 24 листопада першої сесії новообраної міської ради Львова. Раніше ТВК призначила засідання на 3 грудня, щоб привести до присяги і депутатів, і міського голови одночасно.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав таке рішення узурпацією влади. Він вважає, що ініціатором проведення сесії 24 листопада виступають депутати від «Європейської солідарності».

Сьогодні на 13:00 заплановане засідання суду, який розглядатиме скаргу Садового на рішення ТВК про проведення сесії.

22 листопада у Львові пройшов другий тур голосування на виборах міського голови. За даними екзит-полів, Садовий набирає понад 62% голосів виборців, його опонент, представник партії «Європейська солідарність» Олег Синютка – понад 37%.

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Автор: Денис Прядко