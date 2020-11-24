Депутатів з трьох фракцій привели до присяги. Також обрано тимчасову президію міськради.

Депутати трьох з п'яти фракцій Львівської міської ради, не зважаючи на відсутність офіційних результатів виборів львівського міського голови, сьогодні зібралися на першу сесію та обрали тимчасову президію, яка буде керувати містом без участі мера Андрія Садового.

Читайте такожСкандал у Львові: нова міськрада збирається на першу сесію без обраного мера (відео)Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі, яку нещодавно відкрили після капітального ремонту, відсутні робочі місця для депутатів та електронна система для голосування.

Тим не менше, на перше засідання прийшли 34 новообраних депутата (із 64-х) - від «Європейської солідарності», «Свободи» та «Варти».

Голова міської територіальної виборчої комісії Ігор Сліпецький привів депутатів до присяги.

Також було створено тимчасову президію міськради, яка керуватиме сесією до офіційного оголошення результатів виборів міського голови або обрання секретаря ради, прийматиме інші рішення, зокрема, про бюджет та майнові питання.

До складу президії включили Петра Адамика («ЄС»), Юрія Мартинюка («Варта») та Любомира Мельничука («Свобода»), а також Роман Федишина з «Самопомочі» і Віталія Троця з «Голосу», хоча ті не прийшли на сесію і не склали присяги, дотримуючись напередодні заявленого наміру бойкотувати засідання.

Депутати від «ЄС», «Свободи» та «Варти» вважають проведення даного засідання законним і заявляють, що дотримуються закону.

Зокрема, голова фракції «ЄС» у Львівській міській раді Петро Адамик пояснив, що згідно з законодавством, перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів.

«У разі, якщо на час проведення першої сесії відповідний міський голова не зареєстрований, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів в кількості трьох-п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради… Тобто ми, депутати, вимагаємо провести першу сесію відповідно до закону. Ми не хочемо розпочинати роботу з порушень законодавства», - зазначив він.

Реагуючи на проведення першого засідання міськради, заступник міського голови Андрій Москаленко назвав це переворотом.

«Таке у цивілізованому суспільстві називають переворотом. Сесію, нагадаю, скликала ТВК за заявою депутатів від «ЄС» - Різника та Ломаги. Голова ТВК, привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову. Таке відбувається вперше. І тим самим голова ТВК усунув обраного міського голову від повноважень. Отож, ми маємо тепер обраного міського голову Андрія Садового і приведених до присяги депутатів, які утворили президію, що фактично може перебрати на себе повноваження міського голови», - написав у Facebook Москаленко.

Скандал з проведенням першої сесії новообраної міськради Львова: що відомо

Ввечері 22 листопада Львівська міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення про проведення 24 листопада першої сесії новообраної міської ради Львова. Раніше ТВК призначила засідання на 3 грудня, щоб привести до присяги і депутатів, і міського голови одночасно.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав таке рішення узурпацією влади. Він вважає, що ініціатором проведення сесії 24 листопада виступають депутати від «Європейської солідарності».

Сьогодні на 13:00 заплановане засідання суду, який розглядатиме скаргу Садового на рішення ТВК про проведення сесії.

22 листопада у Львові пройшов другий тур голосування на виборах міського голови. За даними екзит-полів, Садовий набирає понад 62% голосів виборців, його опонент, представник партії «Європейська солідарність» Олег Синютка – понад 37%.

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Автор: Мирослава Бзікадзе