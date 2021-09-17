Гості студії обговорювали тему тарифів на газ для населення.

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко та екс-міністр економіки, президент Київської школи економіки, радник голови ОП Тимофій Милованов влаштували перепалку в студії через тарифи на газ.

Інцидент стався в прямому ефірі на ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

Зокрема Милованов заявив, що слова Кучеренка ніхто не розуміє, той у відповідь обурився. "Ви тут точно не розумієте. Там розуміють. Там люди, які платіжки бачать - вони точно розуміють. Це ось професори не розуміють", - сказав депутат.

"Не кричіть. Не ображайтеся", - відповів йому Милованов.

Кучеренко після цього порадив опонентові "вчити у себе в школі", а не його.

Після подальшої перепалки заспокоювати гостей студії взялася ведуча Наталя Мосейчук.

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"Я вас зараз всіх помирю. Є така людина - Путін. Наприклад, ми почули, що він хоче продовжити нам транзит, певною часткою запускати по нашій трубі. Вибачте, але по Будапештському меморандуму було майже те ж, тільки в профіль. Тому що Путін скористався 2014 роком. Він сказав, що "у вас метеж на Майдані - я все розриваю, що гарантував: "нічого не пам'ятаю, нічого я вам не винен". Він звинуватив нас у порушенні Будапештського меморандуму. Він відійшов, умив руки. Яка гарантія, що в 2024 році Путін не скористається будь-якою ситуацією? Він так само відійде - і наша труба залишиться порожньою", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Милованов дав важливу пораду українцям, які розраховують на майбутню пенсію. До цього перепалка в прямому ефірі сталася між Миловановим і журналістом Дмитром Гордоном.

Автор: Юрій Годован