Милованов радить вже зараз починати відкладати гроші на майбутню старість.

Президент Київської школи економіки, колишній міністр економіки й діючий радник глави Офісу президента Тимофій Милованов дав важливу пораду українцям, які розраховують на майбутню пенсію.

В ефірі телеканалу "Україна 24" він порадив не сподіватися на державу й самостійно відкладати гроші на майбутнє.

"Я говорю про те, що людина, яка не хоче сама себе обманювати, за ці 30 років зрозуміла, що потрібно розраховувати на себе. Так само, як держава Україна має розраховувати на себе. І дуже було б добре, якби Сполучені штати Америки виконали умови Будапештського меморандуму, і щоб Росія виконала умови. Але нам, українцям, потрібно як державі розраховувати на себе. Так само кожній людині й сім'ї бажано, щоб держава стала краще, щоб пенсійна реформа була зроблена. І з часом це буде зроблено", - запевнив він.

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І додав, що на реалізацію реформи можуть піти багато років через наявну демографічну проблему.

"Тому кожна людина має розраховувати на себе. І відкладати, зберігати хоч 3-5%. Я закликаю людей бути відповідальними. Якщо є така можливість - накопичувати, розраховувати на себе", - резюмував він.

Раніше очільник Мінфіну Сергій Марченко заявив, що через старіння населення в Україні існує ризик, що скоро один працюючий українець буде утримувати кількох пенсіонерів, тому вже зараз людям варто задуматися про пенсійні накопичення. Потім Марченко сказав, що його слова перекрутили й пояснив, що українці, яким зараз до 40 років, будуть змушені відкладати самостійно пенсійні кошти.

Автор: Юрій Годован