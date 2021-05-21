Журналіст заявив, що для того, щоб наздогнати його, Милованову слід купити гоночну машину.

Журналіст Дмитро Гордон і екс-міністр розвитку економіки Тимофій Милованов влаштували перепалку в прямому ефірі через жартівливе висловлювання останнього про те, що він "дебіл".

Інцидент стався в ток-шоу "Право на владу".

Гордон нагадав екс-міністру, що запитував, в тому числі про нього на прес-конференції президента Володимира Зеленського.

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"... Цього генія думки, який сказав, що він про себе сказав, що він дебіл. Я не знаю, яким Тимофій був міністром - не виключено, що хорошим. Я просто процитував, що сказав про себе міністр", - заявив Гордон. Після цього Милованов перебив журналіста і зажадав уточнити, про яку саме цитату йдеться.

"Ви сказали, що ви дебіл", - повторив Гордон.

На що Милованов попросив привести його повну цитату. Втім, журналіст сказав, що для цього йому треба підняти її.

"Ну так потрібно спочатку підняти, а потім говорити. Ви зараз навели приклад однієї з великих проблем, які є в Україні. Я не буду опускатися до вашого рівня, не буду з вами питання олігофренії обговорювати, Але ви є прикладом журналіста, який є "жовтим". Заради хайпу створює увагу, яка йде від важливих питань. Ви не вмієте аналізувати. Ви вмієте привертати до себе увагу і злити людей", - заявив Милованов.

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У відповідь Гордон порадив опоненту "бути пастором". "Прекрасна проповідь. Я раджу вам, Тимофію, бути пастором. У гримерці ви мені сказали, що Ви мене наздоженете. Але для того, щоб мене наздогнати вам потрібно купити болід. Це перше. А друге - якщо ви будете мене наздоганяти, я вас перекушу і не поперхнусь".

Водночас Милованов зазначив, що Гордон є журналістом і його робота - критикувати представників влади. І в цьому контексті закликав його фокусуватися "на суттєвих проблемах".

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Автор: Юрій Годован