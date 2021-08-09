Ціна на газ в тарифному плані "Комфортний сезон" зафіксована на весь опалювальний сезон.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ввела для своїх споживачів новий тарифний план "Комфортний Сезон", який дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Таким чином, українці можуть відповідним чином спланувати свої витрати протягом опалювального сезону.

Ціна на газ в тарифному плані "Комфортний сезон" становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

За інформацією компанії, загальна сума до оплати в новому тарифному плану визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який жителі конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (в період з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме-1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Необхідний обсяг газу в опалювальний сезон розраховується, враховуючи історичні дані про використання газу конкретним клієнтом і відповідно до його типу споживання. Зокрема, "Приготування їжі "(50-200 куб.м газу на місяць), тип "Приготування їжі та підігрів води" (150-500 куб. м газу на місяць), а також тип "Опалення" (800-20000 куб. м газу на місяць).

Тарифний план "Комфортний сезон" діє протягом опалювального сезону - 7 повних місяців: з 1 жовтня і до 30 квітня.

У "Нафтогазі" повідомляють, що перехід на нову тарифну пропозицію можливий за умови відсутності заборгованості у клієнта. Також у будь-який період клієнт за бажанням може змінити тарифний план "Комфортний сезон", обравши іншу доступну пропозицію від "Нафтогаз України".

"Нафтогаз України»:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 1,1 млн побутових споживачів, запропонувала для своїх клієнтів річний фіксований тариф на газ у розмірі 7,96 грн за куб. м.

Ціни на газ в Європі:

2 серпня ціна на газ в Європі зросла до нового історичного максимуму, досягнувши 42,1 євро за мегават-годину.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону з Україною на 3 серпня склала 18,14 тис.грн за тисячу кубометрів.

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

При цьому, ціни на газ для населення не ростуть тому, що з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 Квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Станом на 4 серпня 2021 року ціни на газ у Європі та світі були найвищими за останні 20 років.

6 серпня 2021 року в Європі газ подорожчав до історичного максимуму.

Автор: Ганна Бредіхіна