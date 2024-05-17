Президент оптимістично налаштований щодо перемовин про вступ України до Європейського Союзу у червні.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Україна зробила все можливе на сьогодні для старту перемовин про вступ України до ЄС.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами. "Я думаю, що ми зі свого боку зробили все можливе на сьогодні. Залишилася тільки політика. Тобто інструментально і операційно ми зробили все для того, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини", - зазначив президент.

При цьому, він налаштований оптимістично щодо перебігу цих перемовин. "Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали", - підсумував президент.

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Вступ України до ЄС та НАТО - що треба знати

У грудні 2023 року лідери країн-членів ЄС започаткували перемовини про вступ України до Європейського Союзу. Вони рекомендували Єврокомісії затвердити переговорну рамку, тобто організаційні аспекти для подальших переговорів.

Як зазначала у березні віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, між Україною та європейськими країнами було досягнуто "джентельменську домовленість" про затвердження старту перемовин щодо вступу України до ЄС у червні. За словами Володимира Зеленського, Україна вже впритул наблизилася до початку перемовин про вступ до ЄС.

Що ж до вступу України до НАТО, то, як зазначав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, цей шлях відрізняється від європейської інтеграції. Після отримання запрошення до членства, вступ до НАТО відбувається дуже швидко, а не триває роками, як у випадку зі вступом до ЄС.

За словами Столтенберга, минулого року у НАТО були схвалені рішення щодо усунення вимог стосовно Плану дій щодо членства. Це сприятиме наближенню України до Альянсу, і коли наша країна отримає запрошення, це прирівнюватиметься до набуття членства в Альянсі.

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