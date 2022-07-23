Офіційно повідомити німецьку сторону про призначення Макеєва можуть приблизно через два тижні.

Новим послом України у Німеччині замість Андрія Мельника може стати Олексій Макеєв.

Про це з посиланням на свої джерела повідомило німецьке видання RTL.

За інформацією журналістів, очолить українське посольство у Німеччині Олексій Макеєв. Офіційно повідомити німецьку сторону про призначення Макеєва можуть приблизно через два тижні.

Джерела "Європейської правди" підтверджують цю інформацію.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині 8 років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

Мельник на посаді посла критикував політику Берліна щодо України.

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