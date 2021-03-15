Нардеп має змогу оскаржити зазначене рішення на наступному з’їзді партії.

Народного депутата Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу".

Як повідомляє прес-служба політсили, про це йдеться в розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка.

Дубінський був виключений «за порушення статуту і непокору керівним органам партії».

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Як пояснюється в документі, 13 березня 2021 року розпорядженням голови партії на 14 березня 2021 року було скликано збори (конференцію) Київської обласної організації «Слуги Народу» для розв'язання питань щодо переобрання керівних органів цієї організації. На цих зборах новим керівником Київської обласної організації партії «Слуга Народу» було обрано народного депутата Андрія Мотовиловця.

Водночас 14 березня Олександр Дубінський опублікував відеозвернення, з якого стало відомо, що за ініціативою нардепа в цей же день було проведено якийсь захід, де було ухвалено рішення про переобрання голови та обрання членів Політичної ради Київської обласної організації.

Проте розгляд питання щодо обрання голови структурного утворення партії «Слуга Народу» неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами Політради та Національної ради громад – відповідно до пунктів 9.1.6. та 12.24. Статуту. Такими своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги Статуту. Окрім цього, дії Дубінського щодо проведення конференції із грубим порушенням вимог Статуту дискредитують партію «Слуга Народу», що є неприпустимим з огляду на положення пункту 4.16.3. Статуту.

Документ також доводить до відома Олександра Дубінського, що він може оскаржити зазначене рішення на наступному з’їзді партії.

Як повідомлялося, на 11-у з’їзді партії «Слуга Народу» 13 березня було затверджено новий Статут партії, а також створено нові керівні органи – Політичну Раду та Національну раду громад.

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Автор: Вікторія Гордієнко