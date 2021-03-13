До складу політради партії "Слуга народу" увійшли члени уряду та народні депутати.

Керівника парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію обрано головою новоствореної політради партії "СН".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова партії "СН" Олександр Корнієнко.

Читайте також"Слуга народу" проситиме Зеленського балотуватися на другий президентський термін – Арахамія

Заступниками керівника політради партії обрано першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, заступницю голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук, народних депутатів Андрія Мотовиловця, Вадима Галайчука.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, з’їзд "Слуги народу" затвердив нову редакцію партійного статуту. Згідно зі змінами, у партії має бути створено два великих керівних органи: політичну раду та Національну раду громад.

До складу політради має увійти 73 члени партії, а на сьогоднішньому з'їзді було обрано 62, серед яких - голова парламентської фракції «СН» Арахамія, перший заступник голови ВР Стефанчук, народні депутати, серед яких - Андрій Клочко, Юрій Арістов, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Микита Потураєв, Андрій Герус, Євгенія Кравчук, Олександр Качура, Роман Грищук, Олександр Мережко.

Також до складу керівного органу партії включено членів уряду, зокрема, міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, віце-прем'єр-міністрів Михайла Федорова та Ольгу Стафанішину, міністра юстиції Дениса Малюську.

З’їзд "Слуги народу": що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк