Водночас він вважає справедливим надання такого статусу Молдові, Грузії, а також Боснії і Герцеговині.

Скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує надання статусу кандидата на членство в ЄС для України та Молдови, а також для Грузії та Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє Magyar Hírlap.

Сьогодні Орбан взяв участь у відеоконференції перед зустріччю Європейської ради 23-24 червня разом із очільниками Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу і Мальти, а також главою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Під час зустрічі Орбан погодився з рекомендацією Єврокомісії надати Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС, але зазначив, що Будапешт "і декілька інших членів ЄС" вважають, що його також повинні отримати Грузія та БіГ.

Нагадаємо, що Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

Володимир Зеленський назвав цей тиждень, який почався, "історичним".

Сьогодні ж віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що усі країни ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата.

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