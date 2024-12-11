Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Говорили зокрема і про Україну, повідомляє РИА Новости. Зазначається, що ініціював розмову Орбан.
Під час переговорів керівник угорського уряду "висловив зацікавленість у сприянні в спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного вирішення кризи, в тому числі з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів".
У відповідь Путін поскаржився на "деструктивну лінію київського режиму", який нібито виключає можливість мирного врегулювання.
Лідери країн також обговорили двобічну співпрацю і ситуацію на Близькому Сході, зокрема події в Сирії.
Інших подробиць розмови видання не наводить.
9 грудня 2024 року прем'єр-міністр Угорщини зустрічався з новообраним президентом США Дональдом Трампом у його маєтку в Мар-а-Лаго.
Контакти Орбана і Путіна
Орбан – один з небагатьох європейських лідерів, який відверто підтримує хороші стосунки з російським диктатором.
У липні 2024 року, коли Угорщина почала головувати в Раді Європейського Союзу, керівник угорського уряду у рамках "миротворчої місії" побував із візитом в Москві, де зустрічався з Путіним. Перед цим Орбан був у Києві.
Зустріч Орбана з Путіним обурила багатьох європейських політиків, у бік угорського прем'єра лунали жорсткі заяви. У ЄС підкреслювали, що він поїхав до Росії не як їхній представник.
Також Орбан відвідав Грузію одразу після того, як стало відомо про перемогу на парламентських виборах у цій країні проросійської партії "Грузинська мрія". Журналіст Деніел Джонсон написав, що візит Орбана до Грузії свідчить про його бажання стати посередником між Дональдом Трампом та кремлівським правителем Путіним.