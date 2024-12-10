Орбан зустрівся з Трампом: на зустрічі були Волц та Маск (фото)

Зустріч у Мар-а-Лаго сталася відразу після зустрічі Трампа з Макроном та Зеленським у Парижі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у його маєтку в Мар-а-Лаго.

Як повідомив Орбан у соціальній мережі X, опублікувавши фото з маєтку Трампа, до розмови також долучилися майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волц та бізнесмен Ілон Маск.

"США сьогодні. Майбутнє почалося", - зазначив Орбан.

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Візит Орбана до США відбувся невдовзі після того, як Трамп, президенти Франції Еммануель Макрон та України Володимир Зеленський провели тристоронню зустріч у Парижі 7 грудня.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, 7 грудня у Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч президентів України, Франції та обраного американського лідера. Вони спілкувалися близько 30 хвилин.

Згодом Трамп сказав журналістам, що Володимир Зеленський хоче припинення вогню та закінчення війни.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив новообраному лідеру Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, що Путін боїться лише його.

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