Рубіо про Аляску: Між Трампом і Путіним не було жодних домовленостей

США, як і раніше, готові відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни, додав держсекретар.

Під час зустрічі лідерів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна на Алясці, що відбулась 15 серпня минулого року, не було жодної домовленості щодо України. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою, фрагмент якого опублікував Clash Report.

"На Алясці не було досягнуто жодної домовленості щодо України. На Алясці було зроблено пропозицію. Це ніколи не було угодою", - заявив Рубіо.

Він додав, що США, як і раніше, готові відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни.

США про Україну: різкий розворот

Після саміту G7 президент США Дональд Трамп різко змінив риторику щодо війни в Україні. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, після переговорів із союзниками Трамп дійшов висновку, що Росія не зацікавлена в мирі, а попередні домовленості між ним і Володимиром Путіним фактично "втратили чинність".

Крім того, ЗМІ дізнались, що Трамп у приватній розмові порадив Володимиру Зеленському діяти "сміливіше", адже без сильного тиску Росія не погодиться на мирні переговори.

Потім Трамп позитивно оцінив позицію України у війні з Росією, заявивши, що український президент Володимир Зеленський "досить добре" справляється.

На тлі цих заяв у Росії заявили, що очікують пояснень після повідомлень про зміну позиції Трампа щодо війни в Україні. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва прагне з’ясувати, що саме відбулося під час саміту G7 у французькому Евіані.

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