Швидке відновлення оборонного потенціалу України є одним із важливих чинників запобігання повторенню агресії.

Україні потрібні гарантії для стримування майбутньої агресії РФ у військовій, політичній, дипломатичній, інституційній, фінансовій сферах.

Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака на першому засіданні Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

"Україна має вкрай негативний досвід безпекових запевнень у межах Будапештського меморандуму. Ми категорично відмовляємося його повторювати. Будапешта-2 не буде. Ми потребуємо ефективних гарантій для стримування майбутньої агресії з боку Росії – військових, політичних, дипломатичних, інституційних, фінансових тощо. Ці гарантії мають бути включені в юридично обов’язкові й належним чином ратифіковані міжнародні угоди з державами-гарантами", - йдеться у повідомленні.

Водночас жодні зобов'язання від третіх сторін не здатні замінити власного потужного оборонного потенціалу України.

"Тому вважаємо за необхідне забезпечення спроможності України реалізувати право на самозахист. Цей блок гарантій включатиме, зокрема, подальше надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод", - заявив Єрмак.

Швидке відновлення оборонного потенціалу України є одним із важливих чинників запобігання повторенню агресії. Тому Україні потрібна щорічна фінансова допомога для розвитку оборонного сектору.

"Крім того, ми розраховуємо на поглиблення співпраці в галузях інформаційної, кібернетичної та морської безпеки, а також обміну й аналізу розвідувальної інформації. Зокрема, для своєчасного виявлення ознак підготовки збройної агресії проти України", - додав Єрмак.

Наступний блок – це дії щодо стримування нової агресії.

"Оперативне постачання Україні всього необхідного для забезпечення всеохопної реалізації права на самозахист, включно з озброєнням, обладнанням, фінансовою та іншою допомогою, є наріжним каменем цього блоку. Треба побудувати систему двосторонніх та/або багатосторонніх договорів, які передбачатимуть детальні механізми дій гарантів на випадок агресії проти України. Необхідними елементами цього блоку ми вважаємо також постійний механізм оцінки загроз і викликів безпеці та взаємного інформування про них, а також механізми термінових дво- або багатосторонніх консультацій", - заявив він.

Останнім блоком гарантій має бути санкційна політика. Вона повинна стати ефективним інструментом для недопущення повторення агресії.

"Нині впроваджені пакети санкцій та обмежувальних заходів мають діяти не лише до повного виведення російських військ з України. Їхня дія має тривати, допоки Росія не виконає дві умови. По-перше, вона має надати належні запевнення й гарантії неповторення агресії проти України. По-друге, вона має забезпечити повну компенсацію шкоди, заподіяної нашій державі та громадянам. Також має бути передбачено дієвий механізм впровадження превентивних санкцій на майбутнє – у разі виникнення загрози агресії. Водночас необхідні гарантії термінового впровадження узгодженого та синхронного міжнародного режиму санкцій у разі, якщо агресія таки відбудеться", - підсумував Єрмак.

Коли практика підтвердить дієвість гарантій для України, вони можуть бути поширені на інші країни. Ідея Президента Володимира Зеленського полягає в тому, щоб безпекові гарантії для України у майбутньому стали основою нової світової системи безпеки.

Раніше повідомлялося, що 8 травня відбувся віртуальний саміт лідерів країн "Великої сімки", у якому взяв участь Зеленський. На саміті він запропонував країнам G7 стати гарантами безпеки України.

27 червня президент Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні саміту лідерів "Великої сімки". Він ще раз запропонував їм долучитися до роботи над гарантіями безпеки.

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