Вона також акцентувала увагу на необхідності створення єдиної онлайн-платформи для дистанційного навчання.

Шкільна освіта та позашкільне виховання – питання, які обговорювалися на засіданні громадської організації "Жінки Одещини", що пройшов 12 березня в Одесі.

Про це в ефірі телеканалу "Odesa live" повідомила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяна Плачкова.

Політик підкреслила, що ця організація, створена у 2020 році напередодні 8 березня, займається саме проблемами дітей, їхнім сьогоденням і майбутнім. Тому перше, на що звернули увагу учасниці засідання, – це реформа у сфері освіти: збереження шкіл, особливо у віддалених населених пунктах, навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами.

За словами Тетяни Плачкової, організація працює разом із вчителями і батьками, місцевими органами влади, відповідними міністерствами і парламентськими комітетами, оскільки питання освіти дітей – одне з ключових, тим більше цього року, коли разом з реформами країна живе в умовах проблем і викликів епідемії.

«Для нас принципово, щоб процеси переформатування мережі навчальних закладів, які органи місцевого самоврядування проводять в рамках децентралізації, не призвели до масового закриття шкіл і не змусили старшокласників з віддалених населених пунктів долати кілометри для навчання у 10 та 11 класах», – зазначила парламентарій.

Вона також акцентувала увагу на необхідності створення єдиної онлайн-платформи для дистанційного навчання, зазначивши, що Міносвіти давно варто попрацювати над цим.

Також у ході засідання обговорювалося питання організації дозвілля дітей, їх зайнятості поза навчанням.

Тетяна Плачкова переконана, що це повинно стати одним із пріоритетів політики держави.

«Відповідальність батьків залишається завжди, але в країні, де фінансові можливості сімей часто не дозволяють платити за спорт чи гуртки, завдання держави – займати і займатися дітьми поза школою. І не точково, а глобально в масштабах країни», – заявила вона.

Учасниці засідання акцентували увагу на тому, що забезпечення умов для отримання дітьми якісних знань і можливості перебувати в безпеці є спільними завданнями, пріоритетами і ключовими складовими національних інтересів України.

Прийняті в ході засідання рішення і пропозиції громадська організація "Жінки Одещини" направить відповідним місцевим та центральним органам влади.

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Автор: УНІАН