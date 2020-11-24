Справа закрита у зв’язку з тим, що 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу проти народного депутата VIII скликання Максима Полякова у частині декларування ним недостовірної інформації.

Читайте також"Просто формальність для мене": нардеп Поляков подав заяву про вихід з "Слуги народу"Про це повідомляє ВАКС.

"У вівторок, 24 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата Верховної Ради 8 скликання у частині про декларування ним недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час судового засідання сторона захисту заявила клопотання про закриття справи в частині за ст. 366-1 ККУ, у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний суд України визнав таку статтю неконституційною.

Колишнього народного обранця обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Кримінального кодексу України, тому ВАКС надалі продовжуватиме розгляд цього кримінального провадження лише за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем з тяжкими наслідками).

У "Центрі протидії корупції" зазначили, що "у ВАКС слухається справа щодо незаконного отримання Поляковим компенсації за номер у готелі "Київ", хоча він використовував іншу квартиру. До неї приєднали справу про його недостовірне декларування. Аж ось частину щодо декларації закрили".

Справа Полякова

Поляков з кінця 2016 року проживав у власній квартирі у Києві, але попри це він продовжував отримувати компенсацію за нібито сплачувану вартість оренди номера у готелі "Київ".

За лютий 2018 року - серпень 2019 року екс-депутат незаконно отримав 367 тис. грн виплат.

Також Поляков у декларації особи, що уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не зазначив, що придбав вищевказану квартиру, вартість якої сягає близько 10,91 млн грн (нерухомість зареєстровано на близьку особу) та дороговартісних предметів побуту. А в декларації за 2017 рік екс-депутат не вказав 5,24 млн грн доходів та видатків у розмірі 5,19 млн грн у зв’язку з придбанням квартири.

20 грудня 2019 року колишньому народному депутату повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

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Автор: Віталій Саєнко