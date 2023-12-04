Шпенов відомий тим, що виступав проти заборони УПЦ МП.

Позафракційний народний депутат Дмитро Шпенов, якого помічали у "кнопкодавстві", написав заяву про складання депутатських повноважень.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Шпенова Дмитра Юрійовича про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України", - йдеться у повідомленні акаунту Верховної Ради України у Telegram.

У зв'язку з цим, сказано, що відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

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Як свідчить сайт парламенту, Шпенов був серед тих 15 народних депутатів, які 19 жовтня 2023 року проголосували у першому читанні проти законопроекту про заборону релігійних організацій, повʼязаних із Російською Федерацією (№8371).

Шпенов був обраний до парламенту дев'ятого скликання у 2019 році в одномандатному мажоритарному окрузі у Дніпропетровській області з центром у Кривому Розі. Він є членом комітету ВР з питань правової політики.

У Верховній Раді України восьмого скликання Шпенов був членом депутатської фракції політичної партії "Опозиційний блок", яка нині заборонена в Україні.

Складання повноважень нардепів

У липні нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов, якого знайшли на Кіпрі, подав заяву про складення повноважень народного депутата України. Того ж місяця нардепа Юрія Арістова після відпочинку на Мальдівах позбавили депутатських повноважень.

Також у липні було зареєстровано проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тетяни Плачкової, яку було обрано від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

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