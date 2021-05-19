Призначення може відбутися вже завтра, 20 травня.

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-канал.

«Комітет з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віце-прем'єром, міністром економіки. Повністю підтримую рішення комітету. Переконаний, у залі з призначенням питань також не буде. З кадрових питань завтра і почнемо», – написав він.

14 квітня Кабінет Міністрів призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби України.

Відставка міністра економіки

Читайте також"Слуги народу" підтримали кандидатури нових міністрів, голосуватимуть за них у четвер - Арахамія18 травня під час позачергового засідання Верховна Рада відправила у відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Петрашко був призначений міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 17 березня 2020 року.

14 травня 2021 року він написав заяву про відставку з посади голови Мінекономіки.

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Автор: Дмитро Шварц