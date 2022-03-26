Сьогодні на переговорах з найвищим керівництвом США українська делегація озвучила оновлені потреби для посилення української армії.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що у найвищого керівництва США - президента Джо Байдена, міністра оборони Ллойда Остіна і державного секретаря Ентоні Блінкена сьогодні не було заперечень щодо переліку озброєнь, які потребує Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Варшаві, який транслювався у соціальній мережі Facebook.

"Ми озвучили наші оновлені потреби, які я перед тим проговорив з генералом Залужним перед відрядженням, погодив з ним саме потреби України, і ці потреби сьогодні проговорив щодо допомоги і підтримки. По жодній з позицій не було сказано "ні, це неможливо, це нереально". А повірте, у листопаді місяці, коли я був у відрядженні там, деякі речі, які я просив, нам казали: ні, це неможливо. Про "Стінгери" я у листопаді казав: (нам відповідали) та ти що, "Стінгери" - це неможливо. Сьогодні навіть не стоїть мова про цю назву. Питання тільки у логістиці", - заявив Резніков.

"Нові речі, які ми сьогодні обговорювали, мені вже не сказали, що ні, це неможливо. Буде обговорюватись з точки зору експертизи, логістики, можливості і реалістичності провадження тих чи інших речей", - заявив Резніков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з найвищим керівництвом Сполучених Штатів Америки анонсував нові зрушення з постачання зброї в Україну. Українська сторона на переговорах з американською представила конкретну інформацію щодо необхідної зброї.

Також Кулеба і Резніков передали Байдену уламки російської ракети, яка влучила у полігон в Яворові.

У зв'язку з цим глава МЗС зазначив, що з американської стороною було домовлено про кроки для того, аби менше російських ракет падало на українську землю.