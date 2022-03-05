Глава МЗС вважає, що Альянс як організація самоусунувся від практичних дій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що позиція Організації Північноатлантичного договору (НАТО) - відмова закрити небо над Україною - не викликає поваги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав під час включення на Всеукраїнському телемарафоні.

"Треба бити. Питання лише, на жаль, ціни, яку ми платимо за те, що НАТО демонструє свою нерішучість", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що у цій ситуації виникла проблема не лише для України, а й для Альянсу, але там цього ще не усвідомлюють.

"Можна тисячу разів сказати, як це роблять натівці, що вони будуть відчайдушно битися за кожен дюйм своєї землі і за те, що вони зміцнять східний фланг НАТО. Але коли вони не ухвалюють якихось практичних рішень, то Росія бачить, що це все слова. І вона розуміє, що НАТО відчуває страх. А ніщо так не мотивує Росію, як відчуття страху", - наголосив Кулеба.

При цьому він переконаний, що росіян лякає безстрашність українців, яких нічого не стримує у захисті держави.

"Коли НАТО поводить себе так, як воно зараз поводить, то росіян це лише тільки підбадьорює і показує їм, що насправді НАТО сильне на словах, а не в діях", - підкреслив глава МЗС.

Водночас, як додав міністр, в Альянсі існує політична згода, аби союзники на двосторонньому рівні допомагали Україні усім чим можуть, але сам Альянс як організація по суті усунувся.

"Ми маємо про це говорити чесно. Українці мають чітко і чесно побачити, що НАТО насправді не є таким, яким українці собі його уявляли. Принаймні на зараз. Якщо завтра вони змінять свою позицію - молодці. Але поки що їхня позиція не викликає поваги", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після надзвичайного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Брюсселі пояснив, чому вони не закриватимуть небо над Україною, зазначивши, що країни-члени мають відповідальність, аби унеможливити загострення війни Росії за межами України. В Альянсі побоюються, що це призведе до повномасштабної війни в Європі із залученням великої кількості країн.

Міністр оборони Олексій Резніков закликає НАТО змінити рішення і закрити повітряний простір над Україною, щоб зробити безльотну зону над нашою країною.