Вибори проходитимуть з 15 по 17 березня 2024 року.

Центральна виборча комісія Росії прийняла постанову, згідно з якою вибори президента РФ у березні 2024 року пройдуть також на окупованих територіях України.

Як повідомляє "Медуза" з посиланням на російський "Інтерфакс", рішення було прийнято на засіданні комісії 11 грудня.

У ЦВК РФ заявили, що комісія нібито провела консультації з представниками Міноборони РФ і ФСБ, а також керівництвом так званих "ДНР" і "ЛНР" та окупованих Росією частин Запорізької та Херсонської областей.

Відео дня

"Всі сторони консультацій вважають можливим проведення виборів глави держави на території даних суб'єктів Російської Федерації", - заявили в ЦВК.

Вибори президента Росії проходитимуть протягом трьох днів - з 15 по 17 березня 2024 року.

Крім того, в межуючих з Україною Бєлгородській, Брянській і Курській областях, а також на окупованих територіях планується використовувати дві "додаткові форми голосування". Одна з форм - голосування на прибудинкових територіях та інших місцях за межами виборчих дільниць. Друга - "голосування груп виборців, які проживають в населених пунктах та інших місцях, де відсутні приміщення для голосування, і транспортне сполучення з якими утруднено". Йдеться про пункти голосування в автобусах.

Вибори президента в Росії - що відомо

Наступні вибори президента Російської Федерації відбудуться 17 березня 2024 року. Відповідне рішення у четвер, 7 грудня, ухвалила Рада Федерації країни-агресора.

Чинний президент РФ Володимир Путін знову висуватиме свою кандидатуру. Про це він сказав у Кремлі на урочистих заходах з нагоди так званого "дня героїв вітчизни".

Раніше Міністерство закордонних справ України попередило, що результати псевдовиборів на захоплених терріторіяех будуть юридично нікчемними.

Вас також можуть зацікавити новини: