Український президент розкритикував саміт G20, на якому уникали теми війни в Україні.

Президент Бразилії Лула да Сілва продемонстрував слабкість на саміті G20, де була "дуже слабка" підтримка України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Міжнародній конференції з продовольчої безпеки "Grain from Ukraine", пише Укрінформ.

"Бразилія - велика країна, я знаю, що більшість людей [там] підтримують Україну. Я хочу подякувати за це. На жаль, [саміт] G20 пройшов у дуже слабкій підтримці України. І так як люди Бразилії нас підтримують, я не хочу їм брехати… Я хочу бути достатньо прямим: якщо ми хочемо нормальних відносин між нашими націями, то, напевно, треба підтримувати передусім людей, а не агресорів, [не] лідерів агресії у світі, таких як Путін, таких як сучасна Росія", - сказав Зеленський.

За словами українського президента, на саміті G20 виникла "дуже непроста" і "доволі скандальна" ситуація, через що у фінальному комюніке саміту було дуже мало сказано про Україну.

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"На жаль, показав себе зі слабкої сторони лідер Бразилії щодо цієї війни. Хоча ми гарний мали діалог одного разу у Сполучених Штатах. Бразилія під час G20 не показала свій голос щодо агресії Путіна і Росії. Звучало не гучно", - сказав Зеленський.

Саміт G20 у Бразилії

Як писав УНІАН, саміт G20 відбувся у Бразилії 18-19 листопада. Як і в попередні роки Росію на ньому представляв міністр закордонних справ Лавров, а не Путін. Головним скандалом саміту стало підсумкове комюніке, в якому війну в Україні згадали одним абзацом. Це викликало невдоволення у європейських делегацій, але ніхто не хотів влаштовувати суперечку через це.

За даними ЗМІ, таке урізане комюніке було ідеєю президента Бразилії, тож європейські лідери, зокрема Макрон і Шольц образилися на Лулу да Сілву.

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