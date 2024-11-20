Лула да Сілва перервав дискусію про Україну і випустив підсумкове комюніке саміту на день раніше.

Рішення президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви достроково завершити переговори і випустити підсумкову заяву саміту G20 на день раніше, щоб згорнути гостру дискусію про війну в Україні, викликало незадоволення серед європейських лідерів, зокрема, канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона.

Як пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела, комюніке зазвичай публікують наприкінці саміту, але Лула вирішив затвердити текст, завершуючи пленарне засідання в понеділок - у той момент, коли лідерів Франції, Німеччини та США не було в залі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив жаль, що в комюніке G20 не підкреслюється відповідальність Росії за розв'язання війни в Україні, особливо на 1000-й день її повномасштабного вторгнення.

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"Це занадто мало, коли G20 не може знайти слів, щоб ясно дати зрозуміти, що Росія несе відповідальність", - сказав він.

Макрон також висловив невдоволення діями Лули, зазначивши, що комюніке "не відповідає тій позиції, яку ми могли б зайняти". Він також додав, що текст виграв би, якби в ньому чіткіше говорилося про війну.

"Це нічого не змінює в позиції Франції: це агресивна війна, розв'язана Росією проти України, і наш пріоритет сьогодні - домогтися міцного миру", - додав Макрон.

Один із європейських чиновників назвав маневр Лули "жорстоким", але зазначив, що його країна вирішила поважати прерогативу господаря саміту вирішувати, коли випускати спільну заяву.

Як повідомили Reuters три бразильські дипломати, Бразилія поспішила затвердити комюніке в понеділок увечері, щоб уникнути ризику закінчення саміту без підсумкової заяви, хоча європейці просили більш жорстких формулювань про роль Росії у війні.

Зазначається, що країни досягли угоди щодо підсумкової заяви рано вранці в неділю, але вдень Франція і Німеччина почали чинити тиск на Бразилію, щоб та повернулася до тексту на фоні великих російських авіаударів по Україні. Бразилія відмовилася.

"Повторний розгляд тексту поставив би під загрозу всі зусилля тижневих переговорів", - заявив Reuters бразильський чиновник.

Комюніке G20 - що відомо

Як писало FT, у спільній заяві країн G20 за підсумками саміту в Ріо-де-Жанейро війні в Україні присвячено всього один абзац.

У заяві пом'якшена критика війни Росії проти України і міститься лише широка згадка про "людські страждання". У тексті не містилося засудження ядерних загроз, пов'язаних з Україною або вимоги припинити атаки на продовольчу та енергетичну інфраструктуру.

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