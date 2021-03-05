Це вже не перша спроба Литвина зайняти крісло ректора столичного вишу.

Спікер Ради часів президентства Кучми Володимир Литвин, який, за словами засудженого екс-генерала МВС Олексія Пукача, причетний до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, заявив, що готовий обійняти посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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Про це він повідомив в ефірі Україна 24.

Литвин пояснив, що «живе університетом» і згадав про мамині 20 карбованців нібито на навчання в КНУ.

«Я подав документи до міністерства освіти й науки. Гадаю, що після 8 березня буде оприлюднено рішення МОН», – уточнив Литвин.

Це вже не перша спроба Литвина зайняти крісло ректора КНУ. Попереднього разу колишній політик був змушений відмовитися від цієї ідеї через суспільний резонанс.

Володимир Литвин: що відомо

Володимир Литвин за часів Кучми очолював Адміністрацію президента з 1999 по 2002 роки, а потім – парламент з 2002 по 2006 роки.

Литвин скандально відомий через звинувачення у причетності до справи Гонгадзе та «касетного скандалу», участі у ратифікації «Харківських угод» з Росією, прийнятті закону про мову Колісніченка-Ківалова, «диктаторських законів».

Декілька разів був об'єктом звинувачень у науковому та публіцистичному плагіаті. Входить до складу наукової ради «Українського історичного журналу».

Що відомо про справу Гонгадзе

Засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили тіло без голови, яке, за висновком експертів, могло належати журналісту. Рештки черепа, які за заявою Генпрокуратури належать Гонгадзе, були знайдені у 2009 році в Київській області..

У січні 2013 року до довічного ув'язнення за вбивство журналіста був засуджений колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС, генерал Олексій Пукач.

11 вересня 2020 року адвокат Тетяна Костіна заявила, що з матеріалів кримінального провадження щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе зникли слова Пукача про те, що до цієї справи причетні екс-президент України Леонід Кучма та екс-голова Верховної Ради Володимир Литвин.

Замовники вбивства досі не встановлені.

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Автор: УНІАН