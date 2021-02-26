Антон Геращенко звинуватив Петра Порошенка в організації заворушень на Банковій.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко переконаний у причетності колишнього президента Петра Порошенка до заворушень на Банковій, які відбулися під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Я прямо кажу, я вважаю, що пан Петро Олексійович Порошенко зараз найбільше зацікавлений в тому, щоби в нашій країні була смута, для того, щоби знову роздмухувати ненависть, як він це робив багато-багато разів", - сказав Геращенко.

Він пояснив, що під час протестів правоохоронці не мали при собі гумових кийків, тому що "той, хто спрямовує за кулісами ці акції, він заплатив би величезні гроші, щоби поліцейські побили хоч одну особу".

"Те, що відбулося під Офісом президента, це була вакханалія, насильство, спрямовані лише на одне - той, хто задумував цю акцію, він мріяв про те, що поліцейські будуть бити у відповідь митингуючих. Щоб знову вилізти, як 1 грудня 2013 року, на бульдозер і почати нову президентську кампанію", - додав Геращенко.

Протести на Банковій через вирок Стерненку

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів за ч. 2 ст. 146 ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), ч. 2 ст. 187 ("розбій") та ч. 1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") УКУ, а покарання призначили за ст. 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності. Димчука визнали винним за ст. 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.

У Києві люди вийшли на акції протесту проти арешту Cтерненка. Учасники спалили два поліцейських шоломи, які забрали у правоохоронців під час сутичок. Загалом було затримано 24 протестувальників, того ж вечора їх відпустили.

Наступна акція протесту прихильників Стерненка пройде в суботу, 27 лютого.

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Автор: Олег Давигора