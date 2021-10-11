Мер Одеси зможе вийти на свободу під заставу.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадія Труханова у вигляді застави в понад 30 млн гривень.

Суд відмовився брати під варту Труханова, хоча про це й просили детектив НАБУ та антикорупційний прокурор, передає кореспондент УНІАН.

Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник відмовила в задоволення клопотання антикорупційної прокуратури та НАБУ про взяття під варту Труханова з альтернативою застави у 120 млн грн.

Суддя визначила запобіжний захід для Труханова у вигляді застави у 30 млн 213 тис. 300 грн. Заставу він зобов’язаний внести впродовж п'яти днів.

Також рішення суду може бути оскаржене в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду впродовж п'яти днів.

Нагадаємо, 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедиктова поінформувала, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження про причетність мера Одеси Труханова і ряду місцевих чиновників до незаконного заволодіння земельними ділянками.

Пізніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що про підозру повідомлено меру Одеси і ще трьом посадовцям міськради. Їхні дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідство встановило причетність до схеми 16 осіб: 10 з них є членами злочинної організації, а решта – співучасниками вчинення злочинів.

За даними розслідування, протягом 2016-2019 років зазначені особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для подальшої забудови.

В результаті цього шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшли у приватну власність. Також з місцевого бюджету було незаконно витрачено 131 млн грн.

Загальний розмір завданих збитків за цими епізодами, як свідчать результати експертизи, становить 689 млн грн.

Автор: Дмитро Хилюк