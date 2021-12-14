Спікер вважає, що той зробив багато "гарних справ".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сподівається, що Олександр Ткаченко передумає іти з посади міністра культури та інформаційної політики України.

Про це спікер сказав в коментарі журналістам, коли вони (Стефанчук і Ткаченко - УНІАН) були поряд, даючи коментар журналістам щодо книжкової виставки, яка проходить в парламенті.

Стефанчук ще раз зазначив, що в парламенті офіційно заява Ткаченка про відставку не зареєстрована.

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Голова Верховної Ради наголосив, що вважає Ткаченка "одним з кращих міністрів в уряді", який зробив "дуже багато гарних справ".

Він висловив сподівання, що якщо Ткаченко і писав заяву про відставку, то він змінить своє рішення.

"Я буду дуже радий, якщо ви зміните своє рішення, і ми далі будемо будувати українську інформаційну політику і українську культуру", - сказав Стефанчук, звертаючись до Ткаченка.

На уточнююче запитання журналістів, чи він знову писатиме заяву і наполягатиме на своїй відставці, Ткаченко відповів: "Після того, що сказав голова (йдеться про голову ВР Стефанчука – УНІАН), мені важко щось додати".

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Ткаченко заявив, що написав заяву про відставку.

16 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив сумнів, що Ткаченка буде звільнено. Також проти його відставки висловилися у Комітеті ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

13 грудня голова Верховної Ради України Стефанчук зазначив, що заява міністра культури України Олександра Ткаченка про відставку офіційно у ВР не зареєстрована.

Довідка УНІАН. Ткаченко був призначений міністром культури та інформаційної політики України 4 червня 2020 року.

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Автор: Надя Пришляк