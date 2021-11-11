Ткаченко зазначив, що йому на посаді вдалося зробити 50% з запланованого.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

"Сьогодні відправив свою заяву Голові ВР Руслану Стефанчуку", – заявив Ткаченко.

Причиною рішення він назвав відділення Держкіно від міністерства під безпосереднє управління Кабміну.

"Замість продовження втілення європейської концепції реформи про передачу службам і відповідним агентствам операційних функцій, на чому я наполягав з лютого місяця, приймається рішення з яким я погодитись не можу", – відповів Ткаченко.

Читайте такожЗеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу – опитуванняЩе однією причиною відставки, яку вказав Ткаченко, стала бюджет на культуру на наступний рік, характер обговорення якого та фінальна сума для міністра були неприйнятні.

Ткаченко зазначив, що йому на посаді вдалося зробити 50% з запланованого.

Як писав УНІАН, Верховна Рада призначила депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики у червні 2020 року.

Автор: Віолетта Орлова